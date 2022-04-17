الوطنية للنفط تعلن عن حالة القوة القاهرة على حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي، وذلك بسبب توقف الانتاج، حيث تعرض حقل الفيل النفطي يوم أمس السبت الموافق 16 ابريل 2022 على تمام الساعة 18:30 إلى محاولات الإغلاق التعسفي.

كما أن السبب يرجح بدخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الانتاج، وقد توقف الإنتاج بالكامل اليوم الأحد الموافق 17 ابريل 2022، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على خام مليته وإلى حين اشعار آخر .

وفي ختام البيان تتأسف المؤسسة الوطنية للنفط عن ما آلت إليه الأمور، كما تطالب بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ماتبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً ، بسبب تبعات الاغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية ، وذلك فضلاً عن شح الميزانيات خلال الأعوام الماضية.

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