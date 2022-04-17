اقتصاد

تخفيض الإنتاج في حقل أبو الطفل النفطي

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مراسل 218: تخفيض الإنتاج تدريجياً في حقل أبو الطفل النفطي شرقي جالو بعد إغلاق ميناء الزويتنة النفطي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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