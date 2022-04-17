تخفيض الإنتاج في حقل أبو الطفل النفطي

مراسل 218: تخفيض الإنتاج تدريجياً في حقل أبو الطفل النفطي شرقي جالو بعد إغلاق ميناء الزويتنة النفطي
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قناة 218 الليبية
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