الدولار يسجل ال5 بالسوق الموازي

أكد تاجر عملة لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد على إرتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي ، حيث سجل الدولار مساء اليوم 5.00 بينما كان يشهد سعره بالأيام الماضية ما بين 4.97 إلى 4.98.

حيث سجل سعر اليورو مساء اليوم 5.35 بينما كان يسجل منذ أيام 5.37.

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