أسعار الخضروات تتراجع بالسوق المحلي بطرابلس

رصدت صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، أسعار الخضروات بالسوق المحلي بمنطقة طرابلس، حيث يشهد السوق إنخفاضاً ملحوضاً في بعضها فقد وصل سعر كيلو الفلفل اليوم إلى 4.5 دينار بينما كان يسجل منذ أيام 5.5 دينار، أمّا الطماطم فأصبح بمبلغ 2.5 دينار بينما كان يشهد 4.5 دينار للكيلو الواحد، وانخفاض سعر الفلفل الحلو 6 دينار بينما كان ب 8.5 دينارات والكوسة والباذنجان من 5 دينار إلى 3 دينار، بالإضافة إلى الخضرة الرقيقة تراوحت مند أيام ما بين 0.50 قرش إلى 1 دينار .

حيث استمر استقرار سعر كيلو البطاطا على 3 دينار، وكيلو البصل انخفض من 3 دينار إلى 1.5، إلى جانب أسعار الفواكه تذبذباً، حيث سعر كيلو الموز على ارتفع إلى 8.5 والتفاح على 6 دينار للكيلو، والفراولة 3.5 دينار .

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