“الدبيبة” يرد على فيصل قرقاب.. ويقول: ملفاته لدى النائب العام وأنا عمري ما حبست حد

رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقاءه مع رؤوساء شركات قطاع الإتصالات على ما أورده الرئيس السابق للشركة القابضة “فيصل قرقاب” خلال لقاءه عبر برنامج فلوسنا.

حيث قال؛ نتحسر على ارتباط هذه القلعة بأشخاص أو شخص معين ويتجمل عليها ، وهذا عيب ، ونعلم القوارب التي بدبي ومن قام بإبتزاز هذه المؤسسة العريقة وتم إستغلالها والملفات مذكورة بالنائب العام .

وتابع بالقول؛ أرغب بالحديث عن طريقة القبض على فيصل قرقاب والتي قال أن عبد الحميد هو من قام بالقبض علي مضيفاً بالقول: “أني نفك من الحبوس” وسيروي “عادل جمعة” تفاصيل ذلك من الحبس “وأنا ما عمري ما نحبس حد” وأنا الشعب سمع الأكاذيب وأرغب في التعرج عليه وأن شركة الاتصالات لكل الليبيين واللي دار فيها شيء باهي نشكروه ونحطوه على رووسنا واللي دار العيب مفروض هو يتحشم على وجهه بعد هذه السنوات .

“الدبيبة قال: فيصل قرقاب طلب مننا بالقول؛ غير طلعوني بس وكانت زدت دويت حتى كلمتين وأني راني متهم غير أعطوني النفس ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية