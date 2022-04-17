قفزة للدولار.. «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 17 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 17 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7058 دينار، مسجلاً قفزة نسبيةً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.087 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1458 دينار، والليرة التركية 0.3215 دينار، والدولار الكندي 3.7318 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2548 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2812 دينار، والدينار التونسي 1.5642 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4792 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 17 ابريل 2022: