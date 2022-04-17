الدينار يتجاوز الـ5.. اخر اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الأحـّد

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الاحد ارتفاعها النسبي في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة الثامنة مساءاً بـ 5.0025 دينار، ليسجل ارتفاعاً نسبياً عن سعر الاغلاق ليوم امس نتيجة اغلاق حقول النفط في الجنوب والتطورات المتلاحقة بشأن النفط والوضع السياسي في العاصمة طرابلس .

فيما تداول التجار الدولار على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.0125 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني ارتفاعاً نسبياً حيث بلغت قيمته 6.53 دينار للبيع و6.49 للشراء، فيما استقر سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 5.385 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.395 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد انخفضت قيمة الدينار التونسي بشكل طفيف أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.