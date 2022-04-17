“الدبيبة” يعطي تعليماته لضرورة وضع خطة ناجعة لدعم القطاع الخاص في مجال الإتصالات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة للاتصالات “محمد عياد” ، وبحضور رؤساء لجان الإدارة بالشركات التابعة.

تناول الاجتماع مناقشة الملاحظات الفنية والإدارية من قبل مديري الشركات، حيث أعطى تعليماته لضرورة وضع خطة ناجعة لدعم القطاع الخاص في مجال الإتصالات وإشراكه في هذا المجال.

أكد “الدبيبة” على ضرورة أن يكون التنافس مفتوح لكل شركات الإتصالات، وكذلك إنهاء حالة الاحتكار وهذا أصبح واقعًا لابد منه، إلى جانب ضرورة تطوير القطاع في كافة المجالات بما فيها العنونة البريدية والمساهمة مع الشعب الليبي في دعم الانتخابات تقنيًا وفنيًا وماديًا حتى يستطيع تحقيق حمله.

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