عادل جمعة يفصح عن الرواية الحكومية لتفاصيل اعتقال “فيصل قرقاب” ورئيس الحكومة معلقاً:”موضوع مايستاهلش نطولّوا فيه وياخذ من وقتنا”

تحدّث وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء “عادل جمعة” عن تفاصيل عملية اعتقال رئيس شركة الاتصالات السابق حيث قال : رئيس الحكومة هو من تدّخل وأمر بالإفراج عن “فيصل قرقاب” نظراً لحالته الصحية السيئة وتواصلت معنا أطراف دولية بالخصوص

وأضاف:”تواصل معي الكثير من الأطراف الدولية بشأن اعتقال “فيصل قرقاب” طالبين منّي التحدث مع رئيس الوزراء بالقول أن السيد “فيصل قرقاب” مُحتجَز وحالته الصحيّة سيئة وتواصلت مع جهاز الردع الذي “كُلِّف” بناءاً على محضر بالقبض عليه”.

مُتابعاً:”تم التواصل مع النائب العام؛ وقاطع رئيس الحكومة هنا حديث جمعة بقوله:”مانبّوش نطولو واجد، مايستاهلش هوا أنّه تطوّل وتاخذ من وقتنا”.

وأردف “جمعة” بقوله: بناءاً على تعليمات رئيس الوزراء تم التواصل مع مكتب النائب العام والمدعّي العام العسكري؛ السادة في جهاز الردع قالوا لدينا قضايا مفتوحة في هذا الأمر، أمّا النائب العام فقال أن القضايا الموجودة لديه تتبع المدعّي العام العسكري.

وقال أخيراً:”مع كل ذلك تدخل رئيس الوزراء بصفته وزير الدفاع وخاطب المدعي العام العسكري وقال أن الحالة الصحية للسيّد فيصل لا تسمح له بالبقاء في السجن ويجب الإفراج عنه”.

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