معدل البطالة في مصر يتراجع في العام 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة في مصر بنسبة 7.4% في العام 2021، بانخفاض 0.5% عن العام 2020.

وبحسب النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة، إنّ تقدير قوة العمل لسنة 2021 زادت بنسبة 3.2% بالمقارنة مع العام 2020، وأن معدل البطالة في الحضر وصل إلى 11.2%، مقابل 4.3% في الريف، وذلك بسبب توافر فرص العمل بكثرة في المناطق الريفية.

وأشار الجهاز إلى أنّ تقدير المشتغلين عن العام 2021 بلغ 27.188 مليون مشتغل، منهم 22.937 مليوناً من الذكور و4.251 ملايين من الإناث، مقارنة بـ26.199 مليون مشتغل في العام 2020.

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