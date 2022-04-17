“العابد” يتابع أعمال إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” اجتماعاً مع الموظفين ورؤساء الأقسام بإدارة التفتيش العمل والسلامة المهنية بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام “علي الهادي ضو”.

حيث استمع “العابد” إلى آلية سير العمل بالإدارة وسبل حلحلة العوائق التي تقف أمام عملهم كما وناقش سبل تطوير نماذج التفتيش العمالية وتشكيل لجنة للزيارات الميدانية؛ واستعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذت في ما يخص مبادرة السكن العمالي، كما تم التطرق إلى آليات التنسيق بين منصة وافد والإدارة فيما يخص أذونات الاستخدام.

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