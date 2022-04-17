الدبيبة يتابع مع الشركة القابضة خطة تطوير قطاع الاتصالات للعام الحالي

عُقد بمقر الشركة القابضة للاتصالات في طرابلس اليوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022 اجتماعًا حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “محمد بن عياد”، لمتابعة تطوير قطاع الاتصالات والخطة الموضوعة للعام الجاري 2022.

إلى جانب حضور رؤساء مجالس إدارة شركة الاتصالات الدولية، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الجيل الجديد، وشركة ليبيا للإتصالات التقنية، وشركة البنية للإستثمار العقاري، وشركة الجيل الجديد، والمدير العام للشركة القابضة للاتصالات والمدراء العامون لشركات هاتف ليبيا، وليبيانا للهاتف المحمول، والمدار الجديد.

وطرح المجتمعون مجموعة من المشاريع التي جرى تنفيذها في ليبيا وتطوير البنية التحتية لقطاع الإتصالات، وأبرز التحديات التي واجهت المنفذين، كذلك برامج التنمية المستدامة التي تسعى الشركة القابضة في دعمها.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية من أهم روافد الاقتصاد الوطني وله دور هام في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وتحفيز وتنشيط القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية لقطاع الإتصالات.

من جانبه قال”بن عياد” إنّ مجلس الإدارة يعكف على وضع خطة تطويرة لقطاع الإتصالات لمواكبة التطور الحاصل في مجال الإتصالات والخدمات الرقمية، ولتمكين المجتمع من التحول الرقمي.

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