نقابة النفط تناشد الأمم المتحدة للتدخل العاجل لاستئناف الإنتاج

طالبت النقابة العامة للنفط -الأحد- كافة الأطراف الليبية بـــ”تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن الإضرار بالمصدر الوحيد لدخل ومستقبل الأجيال القادمة”- بحسب البيان الصادر عن النقابة.

وناشدت النقابة في بيانها المجتمع الدولي عن طريق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، التدخل العاجل لإعادة استئناف الإنتاج والالتزام بتحييد قطاع النفط عن الصراع الراهن على السلطة.

وطالب البيان أيضاً وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، العمل معاً لتحقيق “استقرار القطاع ونبذ الخلاف وجمع الكلمة، للمحافظة على وحدة القطاع والوصول لأعلى مستويات الإنتاج”.

وخلص بيان النقابة إلى حث الجهات المسؤولة عن التأمين والحماية بتحمل مسؤولياتها والمحافظة على أمن وسلامة العاملين، ومنع جميع مظاهر التسلح والاقتحامات التي تحدث داخل المواقع والمنشآت النفطية.

وتجدر الإشارة إلى أن النقابة أصدرت بيانها على خلفية إعلان إقفال بعض الموانئ والحقول في المناطق “التي يسيطر عليها أحد طرفي الصراع”، ومخافة أن يلجأ الطرف الآخر للتوظيف تأسيساً على الحجة ذاتها، وهي المحافظة على وحدة التراب ومحاربة الفساد، ما سيترتب عليه خسائر مباشرة وغير مباشرة “على حساب تحقيق مكاسب لدول أخرى تستفيد من تعويض توقف النفط الليبي”- حسب ما نوه إليه بيان النقابة.

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