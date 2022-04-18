استمرار التعاون العلمي بين مركز البحوث الزراعية البيضاء و جامعة عمر المختار

البيضاء 17 أبريل 2022 (وال) _ يستمر التعاون العلمي بين مركز البحوث الزراعية والحيوانية البيضاء، وجامعة عمر المختار، حيث قام صباح اليوم الأحد، عضو هيئة التدريس بقسم التربة والمياه بجامعة عمر المختار الدكتور (ميكائيل يوسف الفيتوري)، بزيارة ميدانية إلى محطة الصفصاف البحثية، وذلك لمعاينة المعامل المتاحة لإقامة التجارب العلمية البحثية بها.

ورافق الدكتور ميكائيل إلى المحطة المهندس (علي جبريل) مدير فرع المنطقة الشرقية بمركز البحوث الزراعية والحيوانية، والمهندس (فرج سعيد) مدير المحطة، حيث اطلعوا على الأجهزة المتوفرة بالمعمل لإمكانية إقامة دورات تدريبية.

هذا وتم الإتفاق على توسيع التعاون بين طلبة الدراسات العليا بجامعة عمر المختار، الذين دأبت المحطة على التعاون معهم في تنفيذ تجاربهم العلمية، والباحثين بالمركز، وذلك للإعداد لإقامة دورات تدريبية حول علوم التربة بالتركيز على علوم أحياء التربة soli biology، سواءً على المستوى الحقلي أو المعملي، بالإضافة إلى الجوانب العلمية والنظرية ذات العلاقه بتطوير مهارات الباحثين المتخصصين في هذا المجال وتوحيد الجهود، في سبيل الرفع من مستوى البحث العلمي. (وال _ البيضاء) ه ع

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