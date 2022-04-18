خاص.. وثائق تفيد بتضارب تصريح “عادل جمعة” اليوم حيال ثمن الأضاحي التي خصصت للمحتاجين

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على وثيقة تُفيد بأن السعر الأصلي للضواحي التي خصصتها الحكومة للمحتاجين 1800 دينار ضمن قرارها خلال عيد الأضحى السابق .

وتفيد الوثائق التي تحصلت عليها صدى أن الاضاحي بيعت بقيمة 1800 دينار ليبي مناقضة تصريح الوزير عادل جمعة الذي أفاد بقيمة 900 دينار أي بنصف قيمة البيع مما يعزز وجود فساد كبير في الدولة وفق قول مصادر خاصة صرحت لنا بذلك .

وجاءت تصريحات وزير الدولة في اجتماع عقده رئيس الحكومة عبدالحميد ادبيبة بسبب تصريحات اتهم فيها الرئيس السابقة للقابضة للاتصالات فيصل قرقاب رئيس الحكومة بالفساد الممنهج في لقاء خاص متلفز مع الإعلامي الاقتصادي أحمد السنوسي.

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