“الحكم المحلي” توجه مراسلة بشأن تمكين موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة إلى نعمان الشيخ من ممارسة مهامهم

وجه مدير مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ولاء المبروك مراسلة إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية والمحلية بشأن تمكين موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتابعة إلى “نعمان الشيخ” ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي من ممارسة اختصاصاتهم وذلك لتبعيتهم في أعمالهم لإشراف النيابة العامة طبقاً لأحكام القانون.

حيث نصت المراسلة على مطالبتهم بالعمل على تسهيل ممارسة مأموري الضبط القضائي المهام المناطة بهم كل وفق اختصاصه والتقيد بما جاء من تعليمات بالخصوص، وذلك بناءً على تعليمات وكيل الوزارة لشؤون البلديات.

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