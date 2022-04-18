الأمر بحبس مسجل عام كلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوية “حبساً احتياطياً” من قبل النيابة العامة

قام وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام بتولي مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تزوير البيانات المتعلقة بالمنحة الدراسية المقررة لفائدة طلاب كلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوية وذلك إزاء قول مقدم البلاغ: إن مسجل عام كلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوية اسبيعة ارتكب فعل إدراج أسماء بعض الأشخاص ضمن قائمة الطلبة المستهدفين بالمنحة الدراسية على الرغم من انتفاء انخراط هؤلاء في العملية التعليمية أو التحاقهم بأية دورات تدريبية في الكلية.

كما أفضت الإجراءات إلى إثبات ارتكاب مسجل عام الكلية فعل إدراج (174) اسماً ضمن قائمة أسماء الطلبة الذين يتوافرون على الشروط المرعية لاستحقاق المنحة الدراسية بغية تحصيل مبالغ مالية غير مشروعة استناداً على شهادته بأنهم من الطلبة الدارسين في الكلية.

وأمام ابتناء الإجراءات المالية اللاحقة على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة من قبل مسجل عام الكلية، قرَّر المحقق: الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق والمضي في طلب استيفاء بقية إجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية