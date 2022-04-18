نقابة أطباء ليبيا توجه مراسلة إلى “الدبيبة” بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة

وجهت النقابة العامة لأطباء ليبيا رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة، وذلك تذكيراً باللقاءات التي تمت معه حيث ووعوده بتفعيل القرار رقم ” 885 ” لسنة ” 2019 ” بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة من العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية بالمرافق الصحية وصرفه للمستحقات المتراكمة لجميع العاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة، واعتبار من وافتهم المنية أثناء تأدية واجبهم إتجاه المرضى شهداء واجب.

حيث ذُكر خلال المراسلة بأنه بالرغم مما تم ذكره، إلا أن واقع الحال لايزال كما هو عليه دون حدوث أي تغيير أو تقدم يذكر في هذا الملف.

وتمت المطالبة أيضاً بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تم الإلتزام به بالخصوص لصالح العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية حرصاً على سلامة المريض وحسن الأداء والرفع من مستوى الخدمات الصحية والعلاجية.

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