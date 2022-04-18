صعود سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 18 ابريل 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 18 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 18 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0150 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.0150 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.0250 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.0150 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.0250 دينار

اليورو – طرابلس = 5.380 ~5.385 دينار

اليورو – بنغازي = 5.390 ~ 5.395 دينار

الجنية الإسترليني 6.53 دينار

الليرة التركية 0.35 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب232.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب270.3 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب308.9 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2146 دينار

كسر الفضة 2.65 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.11 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.11 “مصرف الوحدة” – 5.07 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.