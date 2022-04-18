استمرار ارتفاع الدولار.. «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 18 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 18 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7093 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0842 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1348 دينار، والليرة التركية 0.3216 دينار، والدولار الكندي 3.7266 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2558 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2821 دينار، والدينار التونسي 1.5502 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4793 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 18 ابريل 2022: