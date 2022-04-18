مخاوف من تأثير تدهور الصادرات الليبية على سوق النفط العالمي

يتخوف مراقبون من تأثر أسواق الطاقة العالمية من تبعات وقف الصادرات النفطية الليبية على المدى القصير رغم تراجع أسعار العقود الآجلة لخام برنت الاثنين بنسبة 0,7 في المائة إلى 110,90 دولارًا للبرميل، مدفوعة بالمخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، ولجوء المستثمرين إلى جني الأرباح من المكاسب التي تحققت في وقت سابق.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أنه يمكن إغلاق ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي اعتبارًا من مايو فصاعدًا بسبب العقوبات، أو يتخلى المشترون طواعية عن الشحنات الروسية مع تأكيد وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية تراجع الإنتاج النفطي الروسي في أبريل بنسبة 7,5% مضافًا إليها توقف الصادرات الليبية المقدرة بـ1,2 مليون برميل يوميًا.

وكان محتجون قد أقفلوا ميناء الزويتينة النفطي وحقل الفيل، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان القوة القاهرة حتى إشعار آخر، وسط مخاوف من تأثير الاغلاقات على الاقتصاد الوطني في ظل طفرة في الأسعار.

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