مؤسسة النفط تصدر بياناً حيال ما يحدث ببعض الحقول والموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة ، مع تحذيرها من بدء موجة مؤلمة من الاغلاقات وقت طفرة اسعار النفط والغاز.

وذلك بعد الاغلاق القسري الذي طال حقل الفيل ليلة الامس اضطر العاملون بشركات الزويتينة ، مليتة والسرير والخليج اليوم الاحد الموافق 17 ابريل 2022 إلى ايقاف شامل وتدريجي للانتاج شمل الحقول والوحدات الانتاجية وتتمثل في:

ايقاف انتاج النفط الخام بحقلي ابوالطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة، وتوقف انتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز ابوالطفل، وتوقف انتاج معمل الحقن بحقل 103D التابع لشركة الزويتينة ، وتوقف انتاج معمل الغاز بميناء الزويتينة وبالتالي توقف انتاج غاز الطهي C3 & C4 .

ووفق المؤسسة فسيتأثر إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيا علاوة على أن نقص المكثفات سيؤدي الى نقص امدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن المؤسسة مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة النفطي متضمناً كافة الحقول والوحدات الانتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن وذلك إلى حين إشعار آخر”.

وتابع بالقول: جميعنا نملك نفس العين لكن بعض السياسيين لا يملكون نفس النظرة”

وأضاف قائلاً: نحث عموم الشعب الليبي إلى تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية وهذا كله بهدف النهوض بالوطن وإصلاح ما دمرته الحروب وتعقيب على أحوالنا .

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