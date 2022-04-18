بعد توقف دام لسنوات .. طائرة الخطوط المصرية تحط على أرض مطار بنينا الدولي

بنغازي 18 أبريل 2022 (وال) _ حطت صباح اليوم الإثنين على أرض مطار بنينا الدولي، طائرة الخطوط الجوية المصرية والقادمة من العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقبالها مساعد مدير المطار ومدير أمن المنفذ ومدير مصلحة الطيران المدني، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية والشركات العاملة بالمطار.

هذا و يأتي ذلك بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات عن مطار بنينا الدولي، وستقوم الشركة بتسيير رحلاتها من وإلى مطار بنينا الدولي اعتبارا من اليوم.

الجدير بالذكر أن وفد الشركة كان قد عقد اجتماع يوم السبت الماضي، مع مدير عام المطار ومساعده وعدد من الأجهزة الأمنية، لمناقشة عودة الرحلات والتي تمت الموافقة عليها مسبقاً لمطاري القاهرة والإسكندرية.

وقد غادرت الطائرة اليوم وعلى متنها عدد من المعتمرين لبيت الله الحرام. (وال _ بنغازي) ف م

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