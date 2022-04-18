اقتصاد

“الحويج” يصدر قراراً بشأن إضافة سلع ومواد إلى قائمة السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرار رقم 388 لسنة 2022م بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.

حيث نص القرار على إضافة سلع ومواد إلى قوائم السلع المحظور تصديرها وتشمل النضائد بجميع أنواعها واحجامها ، الواح الطاقة الشمسية بمختلف احجامها ، الأنابيب الصناعية ” حديد – كربو ستيل – المونيوم – نحاس ” والكوابل الكهربائية بجميع أنواعها ، الصمامات والانابيب المعدنية بجميع أنواعها، وصفائح الألومنيوم والحديد والسن ستيل ، أعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية ، أسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام ، مولدات الكهرباء بمختلف أنواعها ، الأجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية ومعدات القياس ، المضخات بجميع أنواعها.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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