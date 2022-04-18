“الحويج” يصدر قراراً بشأن إضافة سلع ومواد إلى قائمة السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرار رقم 388 لسنة 2022م بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.

حيث نص القرار على إضافة سلع ومواد إلى قوائم السلع المحظور تصديرها وتشمل النضائد بجميع أنواعها واحجامها ، الواح الطاقة الشمسية بمختلف احجامها ، الأنابيب الصناعية ” حديد – كربو ستيل – المونيوم – نحاس ” والكوابل الكهربائية بجميع أنواعها ، الصمامات والانابيب المعدنية بجميع أنواعها، وصفائح الألومنيوم والحديد والسن ستيل ، أعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية ، أسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام ، مولدات الكهرباء بمختلف أنواعها ، الأجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية ومعدات القياس ، المضخات بجميع أنواعها.

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