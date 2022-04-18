إدارة الشؤون الفنية بشركة الخليج تقيم أدائها خلال الربع الأول لعام 2022م

بنغازي 18 أبريل 2022 (وال) _ عقدت إدارة الشؤون الفنية بشركة الخليج العربي للنفط صباح اليوم، اجتماعاً لتقييم أدائها خلال الربع الأول لعام 2022م، و عرض الذي تم إنجازه، والصعوبات والمشاكل التي واجهتهم بالخصوص.

هذا و تضمن الاجتماع استعراض لخطة الإدارة ومستهدفات النشاط للعام الحالي، بما فيها إضافة المنسقات الأولى لمتابعة عمليات الحفر و الإنتاج و الثانية لتكاليف و التخطيط و الخدمات المساعدة، وعدد من الأقسام الجديدة المتمثلة في هندسة عمليات الزيت والمصافي، و هندسة معالجة المياه، واسترداد الغاز و الحماية الخارجية ( الحماية المهبطية ) و الحماية الداخلية ( المعالجة الكيميائية ).

بدوره، أكد مدير إدارة الشؤون الفنية السيد (محمد الفرجاني) على الدور الحيوي للإدارة في متابعة جميع أنشطة الشركة، وإن معالجة القصور وتذليل الصعوبات، يمكن الإدارة من تحقيق المستهدفات لبقية العام. (وال _ بنغازي) ه ش

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