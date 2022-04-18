العمل والتأهيل تباشر في توزيع مرتبات شهر أبريل

أعلنت إدارة الشؤون الإدارية المالية بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عن مباشرة بتوزيع مرتبات شهر أبريل لسنة 2022م على موظفي الوزارة.

وأضافت الوزارة على جميع الموظفين الحضور للقسم المالي لإستلام صحكوك المرتبات من أجل ايداعها بالمصارف.

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