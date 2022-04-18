وزارة الاقتصاد تضيف 12 سلعة إلى قائمة السلع المحظورة

أضافت وزارة الإقتصاد والتجارة 12 سلعة إلى قائمة السلع المحظور تصديرها واستيرادها على رأسها استيراد النضائد بجميع أنواعها و ألواح الطاقة الشمسية و الأنابيب الصناعية من ” حديد – كربوستيل – المونيوم – نحاس ” والكوابل والمحولات الكهربائية بجميع أنواعها وأعمدة الكهرباء.

وشمل القرار، الذي اطلعت “218” على نسخة منه، حظر الصمامات والأنابيب المعدنية بجميع أنواعها، وصفائح الألمنيوم و الحديد والستانليس ستيل ، و أسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام، ومولدات الكهرباء بمختلف أنواعها ، الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومعدات القياس، المضخات بجميع أنواعها.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت، في سبتمبر الماضي، قرارًا يحظر تصدير واستيراد عدد من السلع، مطالبة الجهات ذات الاختصاص بالتقيد بنص القرار .

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