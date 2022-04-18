خاص.. فريق السيولة بالمركزي يدعم أرصدة المصارف بالشحنات استعداداً لصرف علاوة الأبناء ومرتبات أبريل ومايو

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن الشحنة التي وصلت اليوم لسبها ، وغيرها من الشحنات لدعم أرصدة خزائن أقسام الاصدار لتوفير السيولة بفروع المصارف إستعدادا لصرف علاوة الأبناء لستة أشهر ومرتبات شهر أبريل ومايو ، ويؤكد فريق السيولة إستمراره توفير السيولة بشكل منتظم .

وكان الفريق قد كشف اليوم لصدى عن وصول شحنة سيولة بقيمة 60 مليون لمدينة سبها قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس ، وذلك في اطار إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا.

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