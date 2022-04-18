خاص.. بالأرقام والمصارف: المركزي يكشف حصرياً لصدى شروع إدارة العمليات بصرف علاوة الأبناء عن ستة أشهر

كشف مصدر بالمصرف المركزي يؤكد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية شروع إدارة العمليات المصرفية اليوم الاثنين 18 أبريل 2022 صرف علاوة الأبناء عن ستة أشهر بقيمة 2.047 مليار دينار والشروع في إحالة المبالغ المخصصة للمصارف التجارية لإحالتها إلى حسابات المستفيدين لديها.

حيث وزعت المبالغ على : مصرف الجمهورية 500 مليون والمصرف التجاري الوطني 327 مليون و مصرف الصحاري 126 مليون و مصرف الوحدة 267 مليون ومصرف شمال افريقيا 118 مليون و مصرف التجارة والتنمية 113 مليون و مصرف الامان 502 مليون والمصرف الليبي الاسلامي 3.8 مليون ومصرف النوران 3.9 مليون ومصرف اليقين 374 ألف دينار و المصرف المتحد 26 مليون دينار ومصرف الواحة 30 مليون دينار ومصرف الخليج الأول 58 ألف دينار .

ومصرف السراي 4.5 مليون دينار ومصرف التجاري العربي 3.4 مليون ومصرف الأندلس 15 ألف دينار ومصرف الوفاء 2.4 مليون والمصرف المتوسط 6.4 مليون ومصرف الاجماع العربي 13 مليون ، والمصرف الزراعي 1.3 مليون والمصرف الليبي الخارجي 440 ألف دينار ، وستشرع المصارف التجارية بتوفير السيولة وصرف قيمة العلاوة نقداً.

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