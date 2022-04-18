استقرار أسعار النفط وبرنت أعلى من 111 دولار

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استقرت أسعار النفط على ارتفاع، اليوم الجمعة، إذ عمد المستثمرون إلى تغطية مراكز البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وبعد الأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظرا على واردات النفط الروسية.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت 2.92 دولار، أو 2.68 في المئة، لتبلغ عند التسوية 111.23 دولار للبرميل. بينما جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو، عند 106.51 دولارات للبرميل، بارتفاع 2.26 دولارا أو بنسبة 2.17 بالمئة.

وسجل كلا العقدين أول مكسب أسبوعي لهما في أبريل. ولعدة أسابيع، كانت الأسعار هي الأكثر تقلبا منذ يونيو 2020.

وتجاهل العقدين الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية لينهي جلسة التداول بارتفاع 4 بالمائة تقريبًا.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء من أنه قد يتم استبعاد نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي اعتبارا من مايو أيار فصاعدا بسبب العقوبات أو تجنب المشترين طواعية الشحنات الروسية.

في الوقت نفسه، تخطط شركات التجارة العالمية الكبرى أيضًا لتقليص مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط،.التي تسيطر عليها الدولة في روسيا في مايو.

وقالت، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إنه على الرغم من الإشارات إلى استمرار تعطل الإمدادات العالمية،. ارتفعت المخزونات في الولايات المتحدة بأكثر من 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بالإصدارات من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.