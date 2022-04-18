خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف تسليم اصدار مصراتة 67 مليون لفروع الجمهورية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار مصراتة شحنة سيولة لفروع مصرف الجمهورية بقيمة 67 مليون دينار ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية واستعداداً لصرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر أبريل ومايو .
خصص منها لفرع مصراتة الميدان 8 مليون وفرع المرقب 8 مليون وفرع زليتن 8 مليون وفرع القربوللي 8 مليون وفرع مسلاتة 8 مليون وفرع العلوص 7 مليون وفرع المعقولة 6 مليون وفرع المنطقة الحرة 5 مليون وفرع ميناء الخمس 5 مليون وفرع وادي كعام 4 مليون.
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