اقتصاد

خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف تسليم اصدار مصراتة 67 مليون لفروع الجمهورية

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار مصراتة شحنة سيولة لفروع مصرف الجمهورية بقيمة 67 مليون دينار ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية واستعداداً لصرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر أبريل ومايو .

خصص منها لفرع مصراتة الميدان 8 مليون وفرع المرقب 8 مليون وفرع زليتن 8 مليون وفرع القربوللي 8 مليون وفرع مسلاتة 8 مليون وفرع العلوص 7 مليون وفرع المعقولة 6 مليون وفرع المنطقة الحرة 5 مليون وفرع ميناء الخمس 5 مليون وفرع وادي كعام 4 مليون.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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