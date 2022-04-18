الدينار فوق الـ5.. اخر اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الإثنيـن

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الاثنين ارتفاعاً جديداً في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة الثامنة مساءاً بـ 5.0225 دينار، ليسجل ارتفاعاً نسبياً بعد ان قفز عصر اليوم إلى 5.05 دينار نتيجة اعلان مؤسسة النفط القوة القاهرة في ميناء الزويتينة والتطورات المتلاحقة بشأن حقول النفط والوضع السياسي في العاصمة طرابلس.

وتداول التجار الدولار على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.03 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني استقراره حيث بلغت قيمته 6.53 دينار للبيع و6.49 للشراء، فيما استقر سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 5.385 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.395 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.