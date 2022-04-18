خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح لصدى تسليم اصدار سبها 71 مليون لفروع التجاري الوطني

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار سبها شحنة سيولة لفروع مصرف التجاري الوطني بقيمة 71 مليون دينار ،وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية واستعداداً لصرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر أبريل ومايو .

خصص منها لفرع خصص منها لفرع سبها 22 مليون وفرع براك 18 مليون وفرع الفرصة 16 مليون و ادري 8 مليون و فرع وكالة جامعة سبها 7 مليون ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي استمراره توزيع شحنات السيولة بشكل منتظم .

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