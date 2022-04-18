وزارة الشؤون الاجتماعية: منح الأسر النازحة والمهجرين ستكون في حساباتهم خلال اليومين القادمين

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” في بيانٍ صحفي لها اليوم الاثنين: “فيما يخص المهجّرين والنازحين عن المنطقة الجنوبية والشرقية فقد أولت الوزارة دعمها التام، حيث شكّلت لجنة لمتابعة إجراءاتهم بتكليف وكيل شؤون الفروع على رأس هذه اللجنة لمتابعة عملية التدقيق والإجراءات والحصر ومطابقتها مع الجهات ذات الاختصاص منها الأحوال المدنية”.

وأضافت:”إن عدد الأسر الجاهزة للصرف بالمنطقة الشرقية بلغت6.726 الآف أسرة والمنطقة الجنوبية 4.701 الآف أُسرة وتعتبر جاهزة للصرف وستكون في حسابات المستفيدين خلال اليومين القادمين”.

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