صنع الله يقف على سير عمل الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط

تابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله -الاثنين- مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط عبدالمولى أبوفايد، النشاط العام للشركة للعام الجاري 2022.

وناقش صنع الله مع أبوفايد الخطط الطموحة لصيانة الحفارات ومستهدفات برامج الحفر، والأوضاع المالية للشركة والمتوقع في حال اعتماد الميزانية.

وشدد صنع الله خلال الاجتماع على ضرورة أن تكون المراكز التدريبية معتمدة عالمياً وذات جودة عالية، ضمن برامج التدريب الخارجي، حيث اطلع في هذا السياق على التجهيزات التي تخص انطلاق المركز التدريبي الخاص بالشركة في مجال الإنقاذ البحري.

كما أكد رئيس المؤسسة على وجوب اتخاذ إجراءات السلامة المهنية والمحافظة على العاملين من الحوادث الجسيمة، بتطبيق إجراءات السلامة المتبعة، مطالباً مجلس إدارة الشركة بإعطاء أولوية قصوى لهذا الجانب، مع الالتزام بأهمية تحفيز العاملين والعناصر المهمة وتوفير كافة سبل الراحة في المواقع النفطية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد عقدت اجتماعاً موسعاً مطلع هذا الشهر مع كافة رؤساء الشركات والإدارات التابعة لها، وأكد من خلاله صنع الله على هذه المواضيع وكل ما من شأنه التسريع في عجلة الإنتاج النفطي وحماية المنشآت النفطية وسلامة العاملين بها، والتركيز على الأولويات فيما يتوافق مع مستهدفات قطاع النفط والمتمثلة في الإنتاج واستدامته، والسعي نحو رفع معدلات الإنتاج وحماية الحقول والموانئ وتأمينها والرفع من مستوى التأهيل المهني للعاملين بالقطاع.

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