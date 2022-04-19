الفريق المكلف من وزارة التخطيط يلتقي مع فريق من الخبراء ( البراغما) التابع للمنظمة الأمريكية للتنمية USAID

اجتمع الفريق المكلف من وزارة التخطيط مع فريق من الخبراء ( البراغما) التابع للمنظمة الأمريكية للتنمية USAID بمقر وزارة التخطيط.

وقد جاء هذا الاجتماع تنفيذا لما اتفق عليه في الأسبوع الماضي بين المنظمة والوزير على مباشرة فريق (TF) لأعماله بإعداد ومناقشة القرار المقترح لإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء.

كما تم مناقشة كل بنود القرار تفصيلياً من النواحي الفنية والقانونية والترتيبات المالية لإنشاء الهيئة على أن يكون هذا القرار اللبنة الأولى لإصدار قانون إنشاء الهيئة حينما تتهيأ الظروف التشريعية لإصداره، وناقش الحضور المدكرة الشارحة لإحالة قرار إنشاء الهيئة إلي مجلس رئاسة الوزراء لإقرارها.

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