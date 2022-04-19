خاص.. مع التفاصيل: مصرف الوحدة يكشف لصدى ورود مخصصات الأبناء عن ستة أشهر

كشف مصرف الوحدة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن ورود مخصصات منحة الأبناء عن ستة أشهر المحالة من وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق مصرف ليبيا المركزي .

وبحسب المصرف فالعمل على إدراجها بحسابات مستحقيها ، مع التأكيد على استمرار توفر السيولة النقدية .

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