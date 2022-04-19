اقتصاد

خاص.. مع التفاصيل: مصرف الوحدة يكشف لصدى ورود مخصصات الأبناء عن ستة أشهر

تم النشر منذُ 58 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصرف الوحدة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن ورود مخصصات منحة الأبناء عن ستة أشهر المحالة من وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق مصرف ليبيا المركزي .

وبحسب المصرف فالعمل على إدراجها بحسابات مستحقيها ، مع التأكيد على استمرار توفر السيولة النقدية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك