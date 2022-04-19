خاص: وزير الاقتصاد المُكلّف يصرّح لِصدى بشأن الجلسة الحوارية حول تداعيات الأزمة العالمية .. وتفاصيل التعاقد مع الشركة الأمريكية لتوريد المياه

صرح وزير الاقتصاد المُكلّف “علي العابد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال انطلاق فعاليات الجلسة الحوارية حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الليبي قائلاً: تأثير هذه الأزمة وحلها من خلال خطة الأمن الغذائي 2027.

وأضاف بالقول: بخصوص الشركة الأمريكية سيكون لنا لقاء معهم بعد عيد الفطر المبارك، لأن تقنية توليد الطاقة وربطها بالمضخة ضخ المياه من ضروري أن يتم تصنيعها من قبل شركة واحدة، حيث لا يجب أن نأتي بشركة طاقة شمسية من جهة ودائرة الري المحوري من جهة أخرى والتي تعمل بخمسين حصان وتحتاج لقوة أمبير قوي لضخ المياه.

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