“العابد” يتابع الأنشطة التجارية والسوق المحلي وتعزيز حماية المستهلك بالمنطقة الشرقية بهدف تحسين مستوى الخدمات

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف “علي العابد” اليوم الأثنين، مع وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة فرع المنطقة الشرقية.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة والوقوف الصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في مراقبة أسعار السلع وانسيابها بالسوق المحلي، كما استعرض نشاط ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ودور مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق في متابعة الأنشطة التجارية والسوق المحلي وتعزيز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والضبطية بهدف تحسين مستوى الخدمات.

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