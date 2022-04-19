خاص .. الجبو: لن نتأثر باستمرار الأوكرانية الروسية وعلينا تحييد النفط عن الصراعات لاستمرار ارتفاع الإنتاج

تحدّث المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال انطلاق فعاليات الجلسة الحوارية حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الليبي قائلاً: بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، هناك تداعيات ولكن لن تؤثر بشكل كبير لأنّنا فقط سبع مليون نسمة ويمكن توفير الحبوب والقمح من أسواق أخرى وأعتقد أن وزارة الاقتصاد والتجارة ساعيةٌ إلى ذلك.

وأضاف بالقول: كما نعلم أن روسيا وأوكرانيا من أكبر المُصدّرين للحبوب والقمح ولكن أعتقد حتتأثر بأكثر من دول التي عدد سكانها اكثر مثل مصر والمغرب والجزائر. وليبيا لها جانب إيجابي لهذه الأزمة، وذلك بسبب إرتفاع أسعار النفط استفاد الجانب الليبي، لأن ليبيا تصدر في أكثر من مليون برميل وقد وصل من خلال هذه الأزمة لي أكثر من 100‪ دولار وهذا في صالح الاقتصاد الليبي لهذه السنة ولن يكون هناك عجز في الميزانية القادمة.

وتابع بالقول: نعلم أنه خلال السنوات الماضية كان هناك عجز في الميزانية العامة والمدفوعات والاستيرادية، على كل السنوات القادمة حيث أنه مع إرتفاع النفط ستحقق الخزينة الليبية فائض، هذا إذا تم إبعاد ما يسمى بإقفال الحقول النفطية، ونتمنى أن كل الحقول وقطاع النفط بشكل عام يتم ابعاده عن التجاذبات السياسية وبالتالي يحقق أهدافه لأن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة فنية والشركات النفطية الليبية التابعة لها تعمل على مجال إنتاج وتصدير النفط وصيانة المعدات والآبار والحقول النفطية ولا علاقة لها بالتجاذبات السياسية.

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