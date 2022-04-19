وكالة ألمانية: هكذا ستكون أوضاع النفط في ليبيا بسبب بعض الإغلاقات

ذكرت وكالة DW الألمانية يوم الإثنين إن هذا التوتر على انتاج وتصدير النفط تسبب في موجة مؤلمة من الإغلاقات وذلك بعد إعلان حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الزويتينة النفطي كما توسع نطاق حظر الإنتاج بسبب الأزمة السياسية .

وأكدت الوكالة الألمانية أنه مع شح المعروض في أسواق الطاقة العالمية بالفعل بسبب الأزمة الأوكرانية ستضع المزيد من الخسائر في إنتاج ليبيا الذي بلغ مؤخرا 1.2 مليون برميل يوميا في المتوسط، ضغوطاً إضافية على الأسعار.

ووفقا للوكالة الألمانية فقال المتظاهرون في الزويتينة إنهم سيوقفون الإنتاج حتى يترك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة منصبه.

وأضاف محللون إن خليفة حفتر قائد قوات المسلحة شرق ليبيا يمارس نفوذا واسعا على الشرق بأكمله بما في ذلك مناطق إنتاج النفط الرئيسية التي توقف فيها الإنتاج.

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