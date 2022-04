رويترز: تذبذبت أسعار النفط بسبب تعطل إمدادات الخام من ليبيا والإغلاق في الصين

أفادت وكالة رويترز للأنباء بتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب تعطل إمدادات الخام من ليبيا مع إعلان حالة القوة القاهرة في عدد من الحقول، وتأثر الإغلاقات الجديدة في الصين لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى تداول خام برنت القياسي العالمي دون 113 دولارا للبرميل منخفضا بـ26 سنتا، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 107 دولارات ما يعادل 0.42% بعد أن كان في حدود 108.92 دولارا.

ولفتت وكالة بلومبرغ إلى انخفاض إنتاج ليبيا بنحو 600 ألف برميل يوميا، وسط مخاطر من حدوث المزيد من الخسائر مع موجة من الإغلاقات؛ حيث أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة الأكبر في البلاد، الذي يمكنه ضخ 300 ألف برميل يوميا.

ونقلت بلومبرغ عن المحللة الاقتصادية “فاندانا هاري”، قولها إن تأثير عمليات الإغلاق في الصين وانقطاع الإمدادات في ليبيا على رادار سوق النفط العالمي، وهناك ترقب لما ستؤدي إليه بخصوص الطلب على الخام، لكن تظل النقطة الأهم هي تخلص الاتحاد الأوروبي التدريجي من واردات النفط الروسية.

المصدر: رويترز + بلومبرغ

