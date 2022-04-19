تراجع إنتاج النفط لدول التحالف بـ 1,45 مليون برميل يوميًا

كشفت مجموعة أوبك+ أن إنتاج تحالف منتجي النفط قد انخفض عن أهدافها في مارس بواقع 1,45 مليون برميل يوميًا، مع بدء تراجع إنتاج روسيا بعد العقوبات التي فرضها الغرب.

وأظهر تقرير لأوبك+، اطلعت عليه رويترز، أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يوميًا عن حصتها في مارس الماضي حيث أنتجت 10,08 مليون برميل يوميًا.

واتفقت أوبك +، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، الشهر الماضي على زيادة إنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميًا لشهر مايو المقبل.

ومع تراجع المجموعة عن تخفيضات الإنتاج؛ يخفق عدد من المنتجين، وبالتحديد دول غرب أفريقيا التي تواجه نقص الاستثمار ونزوح شركات الطاقة الدولية؛ في مواكبة ذلك.

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