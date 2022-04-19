خاص.. الفطيسي: نحن نفتقد لخطة استراتيجية للأمن الغذائي وهدفنا هو تفادي آثار الأزمة العالمية خاصةً فيما يتعلق بالغذاء

صرّح مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال انطلاق فعاليات الجلسة الحوارية حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الليبي قائلاً: الهدف منها هو كيف لنا أن نخرج بخطة لتفادي تأثيرات الأزمة العالمية الاقتصادية بالوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بالغذاء.

وأضاف بالقول: أكّدنا على أهمية استراتيجية الأمن الغذائي ونفتقد لهذه الخطة الحقيقة، كوننا دولة ريعية تعتمد على النفط والاستيراد، وليس لدينا إنتاج كبير وهذه الأزمة قد دقت ناقوس الخطر وعلينا أن نفكر في بدائل لتفادي الوقوع في المحظور.

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