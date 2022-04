شركة البريقة لتسويق النفط تنفي توقفها عن تزويد شركات الطيران بالمطارات

نفت شركة البريقة لتسويق النفط ما تم تداوله من أخبار عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي مفادها التوقف عن تزويد شركات الطيران بالمطارات.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها – وفي سبيل الحفاظ على المال العام – يحظر عليها قانونا البيع بالآجل لأي من الشركات التجارية منها الخطوط الليبية والخطوط الإفريقية اللتان تدينان للدولة الليبية بملايين الدينارات نتيجة عدم تسديدهما ما عليهما من ديون مترتبة نظير سحبهما لوقود الطيران.

وأشارت شركة البريقة إلى أنه رغم التواصل مع اللجنة العليا للديون المشكلة من طرف البريقة في متابعة الديون مع هذه الشركات، لمعالجتها في وقت سابق إلا أنها لم تلتزم بسداد ما عليها من أقساط، الأمر الذي يضر بالمال العام إذا ما استمرت الشركة في تزويدها بالمخالفة للقرارات الصادرة بالخصوص.

وقالت الشركة إنه في سبيل حماية وصون المال العام لا يسعها إلا أن تضطر لإيقاف تزويد الشركات الرافضة لدفع قيمة المحروقات أو الالتزام بالاتفاقيات المبرمة معها من حيث الانتظام في سداد الديون المترتبة عليها وحتى الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدولة الليبية، وبما يمكن شركة البريقة من ممارسة مهامها وتحصيل ديونها طرف بعض هذه الشركة التجارية واستمرار تزويدها بانتظام وتوريد حق الدولة للخزانة العامة.

المصدر: شركة البريقة لتسويق النفط

