سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0275 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.03 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.04 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.0275 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.0350 دينار

اليورو – طرابلس = 5.380 ~5.385 دينار

اليورو – بنغازي = 5.390 ~ 5.395 دينار

الجنية الإسترليني 6.53 دينار

الليرة التركية 0.35 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب231.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب269.5 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب307.9 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2156 دينار

كسر الفضة 2.65 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.12 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.12 “مصرف الوحدة” – 5.07 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.