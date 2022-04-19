الحرس البلدي بنغازي يضبط معمل للحلويات مخالفا للمعايير الصحية 

بنغازي 19 أبريل 2022 (وال) _ تمكنت دوريات غرفة العمليات، التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي بمدينة بنغازي الكبرى، من ضبط معمل للحلويات والمعجنات، مقام داخل منزل عشوائي بمنطقة شرائع المجاهدين، وذلك بعد الإشتباه والتحري.

هذا وتبين بعد مداهمته أن الموقع غير مرخص ويُدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة، يقومون بتصنيع وعمل الحلويات، تحت ظروف صحية وبيئية غير ملائمة ومن ثم يقومون بتوزيعها وعرضها للبيع داخل المحالّ.

وبدوره أوضح رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي الملازم أول (محمد لعبيدي): إن دوريات جهاز الحرس البلدي بنغازي تكثف جهودها الرقابية من خلال الفرق الميدانية، المكونة من دوريات لغرفتين من عمليات للمتابعة وضبط، برفقة المراقبين من الإصحاح البيئي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حيث يقومون بمتابعة مثل هذه المخالفات أولًا بأول والقضاء عليها؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمدينة، والتأكد من سلامة كل ما يقدم لهم من المواد الغذائية.

وأكد”العبيدي” مداهمة الدوريات للمعمل، حيث وجد به العديد من المخالفات؛ كونه مكانًا غير مخصص لإعداد الطعام، ويفتقد إلى أبسط الاشتراطات الصحية والتجهيزية ومقومات النظافة، إضافة إلى أن جميع العمال الموجودين لا يحملون شهادات صحية.

و بين “العبيدي” أنه تم القبض على صاحب المعمل، وعلى العمالة الموجودة والبالغ عددهم (4) عاملًا، وتسليمهم إلى وحدة التحقيق المركزي المختصة بالفرع، وتم إغلاق الموقع وإحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأثنى على كافة المراقبين والفرق الميدانية من كافة دوريات المراكز والوحدات والغرفة التي تبذل جهود كبيرة للقضاء على هذه الظواهر، لافتًا إلى ضرورة مواصلة تكثيف الجهود في متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وإبعاد ومحاربة الظواهر التي تشكل خطرًا على الإصحاح البيئي وصحة وحياة المواطنين والمقيمين بالمدينة.

وأكد “العبيدي” أن جهاز الحرس البلدي لن يتوانى عن تطبيق القانون، بالأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة الغذاء. (وال _ بنغازي) ف و

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