ارتفاع جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 19 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7162 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0836 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1335 دينار، والليرة التركية 0.3219 دينار، والدولار الكندي 3.7505 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2577 دينار، والدرهم الإماراتي 1.284 دينار، والدينار التونسي 1.557 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4784دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022: