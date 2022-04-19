ميناء مصراتة يستقبل أكثر من 380 سيارة قادمة من إيطاليا

وصلت إلى ميناء مصراتة البحري الناقلة “أفيفا” لتفريغ حمولتها من السيارات التي بلغ عددها 384 سيارة قادمة من السوق الايطالية.

ووفقًا لبيانات إدارة الميناء دخلت السفينة “سيروس”، وكانت محملة بأكثر من 600 حاوية من السلع المتنوعة قادمة من دولتي سلوفينيا والصين.

كما استقبلت أرصفة الميناء الباخرة “أم أس سي نينا أف”، وعلى متنها أكثر من 200 حاوية من البضائع المختلفة الموردة من إيطاليا ومالطا.

ومنذ ثلاثة أيام، دخلت إلى الميناء كمية من القمح على متن السفينة “يو أم أس ألبيدو” بلغت 10 آلاف طن، قادمة من إسبانيا.

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