العمل والتأهيل تقوم بتنظيم الصالون الحواري الأول تحت شعار «تحديد المسارات والأهداف والشركاء »

قامت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية بتنظيم صالوناً حوارياً بعنوان أفاق التأهيل والتشغيل في سوق العمل الليبي 2020- 2025 ، وذلك بمشاركة ديوان المحاسبة وعدد من القطاعات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة، تحت شعار «تحديد المسارات والأهداف والشركاء »

كما تضمّن الصالون عرض ملامح الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة والمشاريع والمبادرات التي على أساسها تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها ، وكذلك تحديد المسارات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة .

حيث نوقش أيضاً حول توحيد الجهود المبذولة في تنظيم سوق العمل ووضع السياسات العامة بتعزيز التواصل والعمل المشترك بين قطاعات الدولة ذات العلاقة والأجهزة الرقابية .

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